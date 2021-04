A sus 32 años Elizabeth Olsen se ha convertido en toda una estrella y, lo que era más importante para ella, por méritos propios.

Después de notables papeles en títulos como 'Godzilla' o 'Sorry For Your Loss', la actriz se dio a conocer internacionalmente con su papel de Wanda en el Universo Marvel.

Ahora, el éxito de su serie 'WandaVision' la ha convertido en una estrella y es una de las intérpretes más codiciadas de su generación. Pero mientras Elizabeth sigue su camino al estrellato, siguen recordándole la carrera de sus hermanas mayores, Mary-Kate y Ashley Olsen.

La actriz no tiene problemas en hablar con sinceridad sobre seguir los pasos de las famosísimas gemelas Olsen, aunque siempre deja claro que no tenía ningún interés en aprovechar su fama y quería ganarse por su talento y trabajo todos sus logros. Así se ha sincerado en un reportaje como portada de la revista Glamour.

Quiso cambiarse el apellido

"Tenía 10 años y sentía curiosidad sobre hacer castings... y me di cuenta muy rápido de que no era para mí porque me estaba perdiendo mis actividades extraescolares y deportes y clases de baile. Pero durante ese tiempo, pensé, 'No quiero estar asociada con [mis hermanas], por alguna razón", confiesa.

Elizabeth siempre insiste en que quería marcar su propio camino y no caer en ser "hermana de", sino triunfar por su propio mérito. Así, reconoce que pensó muy joven en quitarse el apellido: "Siempre pensaba, voy a ser Elizabeth Chase cuando me convierta en actriz". Chase es su segundo nombre.

"Supongo que entendí lo que era el nepotismo de manera intrínseca con 10 años. No sé si sabía la palabra, pero entendía la asociación con no ganarte algo que creo que ya me molestaba muy joven. Tenía que ver con mis propias inseguridades, pero tenía 10 años. Así que no sé cuánto realmente procesé".

La seguridad que aprendió de las gemelas Olsen

Elizabeth habla también del consejo y mantra que asimiló muy pronto de sus hermanas, "'No' es una frase completa".

"La palabra 'No' específicamente era algo que recuerdo que mis hermanas tenían muy presente y se volvió muy empoderador. Y para las mujeres, creo que lo es. Es algo muy poderoso. Siempre sentí que podía decir 'No' en cualquier situación en el trabajo, si alguien me estaba haciendo sentir incómoda, y siento que eso es lo que necesitamos", reflexiona.

"Necesitamos escuchar a nuestro instinto. Yo siempre he tenido mucha confianza en la historia que estoy contando y cómo la estoy contando. Algunas veces me puedo sentir muy vulnerable, pero sé que lo soy, así que es un poco incómodo pero no siento que se estén aprovechando de mí", asegura.

"He tenido experiencias, cuando era joven, en las que tenía que hacer ciertas escenas y no me sentía cómoda cuando estaba este productor alrededor. Le pedí al director que no estuviera allí y me escucharon".

