Elizabeth Chambers "descubrió pruebas" de que Armie Hammer le había sido infiel con una co-star

Armie Hammer y Elizabeth Chambers comunicaron su divorcio hace unos meses durante la pandemia del coronavirus. En un primer momento la pareja no comunicó los motivos de su separación, aunque pronto Armie pasaría a estar en el ojo del huracán mediático.

En enero comenzaron a salir a la luz presuntos mensajes de Hammer con varias mujeres con las que tenía conversaciones sobre sus tendencias sexuales y violentas e incluso indicios de canibalismo.

La polémica siguió desarrollándose y se descubrió la cuenta secreta de Instagram del actor y muchas declaraciones de pasadas relaciones salieron a la palestra. Finalmente Hammer abandonó todos los proyectos de rodajes que tenía preparados y fue despedido por su agencia de representación.

Mientras que el actor ha intentado mantener un perfil bajo y recientemente le vieron mudándose en mitad de la noche de su casa de Los Angeles, ahora se ha publicado un extenso reportaje donde exponen más detalles escabrosos de su vida.

Uno de los que más ha llamado la atención tiene que ver con su mujer Elizabeth Chambers, y las "pruebas que descubrió" de que Armie le había sido infiel con una de sus co-stars en un preciso periodo de tiempo.

Puedes ver todos los detalles al respecto en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

"No me di cuenta de cuánto no sabía": Elizabeth Chambers rompe su silencio sobre el escándalo de su exmarido Armie Hammer