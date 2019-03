Eliza Dushku denuncia que sufrió abusos sexuales con 12 años en el rodaje de 'Mentiras arriesgadas'

La actriz Eliza Dushku ha denunciado un nuevo caso de abusos sexuales en Hollywood al publicar hace unas horas un comunicado a través de su cuenta de Facebook.

Dushku interpretó a la hija de Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis en 'Mentiras arriesgadas' cuando tenía 12 años, y precisamente fue en este rodaje donde la intérprete denuncia que el coordinador de dobles de acción Joel Kramer, que por entonces tenía 36 años, abusó de ella.

"Cuando tenía 12 años, y mientras rodaba 'Mentiras arriesgadas' sufrí abuso sexual a manos de Joel Kramer", ha expuesto. La intérprete ha relatado cómo Kramer la llevó a su habitación, salió del baño erecto y se tumbó sobre ella.

"Recuerdo cómo me acostó en la cama, me envolvió con su gigantesco cuerpo y se frotó sobre mí. Pronunció estas palabras: "No vas a dormir conmigo ahora cariño, deja de fingir que estás durmiendo", mientras se frotaba más fuerte y más rápido contra mi cuerpo catatónico. Cuando "terminó" sugirió: "Creo que deberíamos tener cuidado ...".

Dushku asegura también que le contó lo sucedido a sus padres, su hermano y otros dos adultos, pero que en 1994 nadie parecía saber cómo lidiar con lo que había ocurrido.

La revista Variety se ha puesto en contacto con Joel Kramer, que ha negado todas las acusaciones. James Cameron y Jamie Lee Curtis, director y protagonista de 'Mentiras Arriesgadas' se han posicionado de lado de Eliza, e incluso Jamie Lee Curtis ha revelado que conocía la historia desde hace años.