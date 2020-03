Elijah Wood y John Cusack inauguran el Festival de Sitges con 'Grand Piano'

El 46 Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya que se celebrará entre el 11 y el 20 de octubre en Sitges (Barcelona) arrancará con la proyección de la nueva película de Eugenio Mira, 'Grand Piano', en una edición que estará dedicada a las "manifestaciones del mal" y la resurrección, y que contará con la presencia de películas de directores como Johnnie To, Takashi Miike, Jim Jarmusch y Nicolas Winding Refn.

Según ha explicado en rueda de prensa el director del festival, Ángel Sala, ha explicado que el 'thriller' de apertura ---de la productora catalana Nostromo, Antena 3 y la participación de TV3--, que transcurre durante la celebración de un concierto de piano y está protagonizada por Elijah Wood, John Cusack, Alex Winter y Kerry Bishé.

También serán relevantes en la sección Oficial Fantástica títulos esperados por el público como la nueva película de Nicolas Winding Refn, 'Only God Forgives'; el último trabajo de Jim Jarmusch, 'Only Lovers Left Alive' que es un relato de amor eterno entre dos vampiros; la comedia "surrealista y estraña" 'A Glimpse Inside the Mind of Charles Swann III', de Roman Coppola, y la adaptación 'The Congress' de Stanislaw Lem dirigida por Ari Folman.

Takashi Miike, uno de los directores fetiche del certamen, recibirá un homenaje por su prolífica carrera, que incluirá además la proyección de sus dos últimos trabajos, 'Lesson of the Evil' y 'Shield of Straw', mientras que el director Johnnie To recalará en Sitges con sus dos últimas producciones 'Drug War' y la comedia negra 'Blind Detective'.

La sección más experimental, Noves Visions, acogerá los trabajos de consagrados como Ho Sang-soo, Philippe Grandieux y Peter Greenaway, con un apartado dedicado al cine como objeto de debate a través de retratos de grandes autores, y otro apartado dedicado al cine 'low cost', "de calidad pero elaborado con pocos recursos", con ejemplos como la película de zombies 'The Battery', de Jeremy Gardner.

CINE ASIÁTICO Y TERROR

El cine asiático volverá a tener una fuerte presencia en esta edición, al contar con la colaboración de organismos como The Hong Kong Economic and Trade Office en Bruselas, la Fundación Japón y el Korean Film Council, que encarnarán además filmes como 'On the Job', de Erik Matti.

No obstante, también habrá terror en grandes dosis para los amantes de las emociones fuertes de la mano de Mike Mendez con su 'Big Ass Spider'; Richard Raaphorst con 'Frankenstein's Army'; Eric England, con 'Contracted'; Xan Cassavettesm con 'Kiss the Damned', y Jacob Vaughn con 'Milo'.

El documental tendrá un peso específico en la sección Brigaddon, con filmes como 'Sangue Marginal-Relatos de cinema e vídeo underground' dedicado al cine fantástico y de terror brasileño; además de un apartado dedicado al cineasta español fallecido este año Jess Franco, quien será homenajeado con el estreno de las inéditas 'Lascivia' y 'Monte de Venus', codirigidas con Fata Morgana.

Entre otras novedades, el festival, que reducirá su presupuesto -con cifras que concretarán próximamente y a la espera de encontrar nuevos 'sponsors'-- lanzará en esta edición la propuesta Phonetastic, que acogerá cortometrajes realizados con teléfono móvil dando cabida a los nuevos formatos, así como también dedicará un espacio a empresas que han reconvertido sus modelos de negocio por la crisis.