A Elijah Wood le gustaría participar en una película de 'Star Wars' o Marvel: "Sería totalmente increíble"

Elijah Wood saltó a la fama interpretando a Frodo en la trilogía de 'El Señor de los Anillos', ha estado trabajando en la industria del cine desde que tenía ocho años y hace poco participó en 'No Man of God'.

Además de en 'El Señor de los Anillos', Elijah Wood también ha formado parte de otras franquicias de gran tamaño como 'Spy Kids', 'TRON' y, sí, el universo de animación de 'Star Wars', prestándole su voz a a Jace Rucklin en 'Star Wars Resistance'.

Ahora, asegura que está interesado en participar en una futura película de Marvel o 'Star Wars', aunque, en esta última, esta vez en la versión de acción real. Se lo ha confirmado el propio actor a ET: "Creo que eso es inherentemente divertido. No he tenido la oportunidad de jugar en una caja de arena gigante en mucho tiempo", dice, en referencia a participar en una franquicia grande.

"En 'Star Wars' tengo precedentes, porque soy un gran fan de 'Star Wars'. Así que quizás más de eso, ciertamente en la esfera de la acción en vivo, sería increíble", asegura, admitiendo ser fan de la saga y apuntar aún más alto en su papel en ella.

"Pero trabajando en una película de Marvel, quiero decir, obviamente hay toda una conversación que sucede ciertamente en el Twitter de la película sobre la relevancia cinematográfica de Marvel. '¿Es cine?' y todo este tipo de mi*rda. Y ya sea que te gusten las películas de superhéroes o no, son inherentemente divertidas. Y esas películas están extremadamente bien hechas", se moja Wood en el debate de la calidad de este universo, criticado por directores como Martin Scorsese.

"Creo que volver a jugar en la caja de arena de ese universo sería una maravilla. Sería totalmente increíble, porque está a una escala tan loca", se reafirma el actor con el mismo medio.

Para Elijah Wood, aunque siga siendo Frodo a los ojos de los espectadores por no haber terminado de desligarse del mundo de la Tierra Media, ya está preparado para darle grandes cosas nuevas al público.

Seguro que te interesa...

Daniel Radcliffe ('Harry Potter') y Elijah Wood bromean juntos sobre todas las veces que les han confundido entre sí