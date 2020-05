Bill Skarsgard, el más joven del clan de actores que existe en su familia, ya nos metió el miedo en el cuerpo con su interpretación del payaso demoniaco Pennywise en 'It' e 'It: Capítulo 2'. Ahora hay cierta parte del colectivo de fans del intérprete que desean verle convertido en Joker para 'The Batman'.

Es cierto que Bill tendría el listón muy alto, después de ver las dotes interpretativas de Joaquin Phoenix en 'Joker'. El artista del Photoshop William Gray ha obrado el milagro y ha imaginado cómo se vería al joven actor en el papel del payaso del crimen.

¿Te convence?

