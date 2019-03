El nuevo vídeo musical de 'Guardianes de la Galaxia vol. 2' es lo más bizarro que vas a ver hoy

Es imposible no dejarse llevar por la extravagancia que James Gunn ha construido alrededor de estos personajes. Llevando cada secuencia al límite, su forma de dirigir no iba a ser distinta en este videoclip. Los bailes de Hasselhoff, Bautista, Zoe Saldana e incluso Stan Lee (la gran revelación no la spoileamos) formarán parte de los extras del lanzamiento a venta física y digital de la película.

Ya nada será igual. El mundo no estaba preparado para esto. Por lo que no sabemos cómo agradecer al director que lo haya compartido con la humanidad.