El tráiler sin censura de 'Better watch out' que te recomendamos que no veas

UNA DE LAS PELÍCULAS DE TERROR MÁS ESPERADAS DEL AÑO

El cine de terror tiene muchas vertientes, pero cuando se junta con la comedia, cualquier cosa puede salir. 'Better watch out' nos hace reír y sufrir a partes iguales desde el tráiler. Imposible no dejarse llevar por este anuncio desenfadado de la que promete ser la comedia de terror del año.