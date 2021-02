'El lobo de Wall Street': Las extrañas lesiones que sufrió Margot Robbie durante una escena de sexo con Leonardo DiCaprio

'El lobo de Wall Street' fue uno de los proyectos más importantes para la trayectoria profesional de Margot Robbie. Y gracias a papeles como el de Naomi Lapaglia, Robbie es hoy en día una de las actrices de mayor relevancia en Hollywood.

La película de Martín Scorsese le brindó a Robbie la oportunidad de saltar a la fama internacional y convertirse en una de las intérpretes más deseadas de la gran pantalla, pues tras esta cinta cosechó éxitos con 'Yo, tonya', 'Once Upon a Time in Hollywood' o 'Focus'.

Sin embargo, Robbie ha revelado en numerosas ocasiones que no le fue nada fácil lograr el papel de Naomi, incluso confesó la 'violenta' acción con la que convenció a Martin Scorsese de que era perfecta para él. Pero no es lo único que nos han contado sus protagonistas desde que se estrenó la película en 2014.

Toda gran escena suele conllevar un esfuerzo importante y en una ocasión, Leonardo DiCaprio, que interpretaba a Jordan Belfort, reveló la grave lesión que sufrió en una de las escenas más memorables de la película. ¡Pero no fue el único! Margot Robbie también se hizo unas extrañas heridas durante una escena de sexo con el actor en la cinta.

La actriz ya ha contado en numerosas ocasiones lo difícil y tenso que fue para ella grabar las escenas de sexo y desnudos, y ahora ha contado que se lesionó en una de ellas. ¡Dale al play para saber más!

