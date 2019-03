Millie Bobby Brown presencia una batalla entre monstruos en el tráiler de 'Godzilla: King of the Monsters'

Tras la primera película 'Godzilla' en 2014 que logró recaudar 529 millones a nivel global, y seguida de 'Kong: La Isla Calavera' en 2016, el estreno en cines ‘Gozdilla: The King of the Monsters' estará previsto para el 31 de mayo de 2019. 'Godzilla vs. Kong' será la siguiente entrega del universo que llegará justo un año después, el 22 de mayo de 2020.

La película será parte del universo de monstruos que Warner Bros y Legendary Pictures tienen en mente. Como ya se anticipó en 'Kong: La Isla Calavera' en este nuevo estreno no veremos sólo a Godzilla en pantalla, también veremos protagonizar un combate entre monstruos clásicos como Mothra, Rodan o King Ghidorah que pondrán peligro a la raza humana.

En el avance la actriz Millie Bobby Brown, quien saltó a la fama tras participar en 'Stranger Things', muestra el resurgir de los titanes que habían permanecidos dormidos en las profundidades de la Tierra y que ahora saldrán a la superficie. Además el reptil Godzilla usará su poder para mantener controlados a los titanes que están destruyendo el mundo.

Michael Dougherty será el encargado de ponerse al mando de la película ampliando su currículum tras dirigir otras como: ‘Krampus: Maldita Navidad’. Otros protagonistas serán Kyle Chandlet, Vera Farmiga, Bradley Whitford o Charles Dance. Junto a Ken Watanabe y Sally Hawkins que regresaran en este nuevo estreno.