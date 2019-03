El aspecto real de la actriz de 'La monja' es radicalmente distinto al que has visto en la película

Muchos eran los fans del cine de terror que estaban esperando con ganas el estreno de 'La monja', el spin off del Universo Expediente Warren, que está cosechando un gran éxito en taquilla llegando a ser el mejor estreno de la saga.

Como no podía ser de otra manera, el personaje de la monja es uno de los más llamativos y terroríficos por su gran caracterización del personaje. La actriz Bonnie Aarons es la encargada de meterse dentro de su piel desde que en el año 2016 apareciera por primera vez en 'Expediente Warren: El caso Enfield'. Más tarde pudimos verla en 'Annabelle: Creation' hasta que ahora ha tenido su gran momento con La Monja.

Bonnie lleva mucho tiempo dedicándose a la interpretación pero, aunque su papel más popular haya sido este, su imagen no tiene nada que ver a lo que vemos en la cinta. La apariencia de la intérprete es radicalmente diferente y en otras ocasiones la has podido ver en otras películas como 'Mulholland Drive' o 'Princesa por sorpresa' pero seguramente no la has reconocido.