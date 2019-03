Vuelven a rompernos el corazón

¿Quién no recuerda la secuencia inicial de 'Up'? Pixar volvió a tocarnos la fibra sensible en el prólogo de esta historia sobre la vejez. Dejaron el concepto de "película para niños" de lado y trataron temas que a cualquier adulto le pueden interesar. Sin duda uno de los momentos más duros del cine de animación y que ahora parece tener su propia continuación.