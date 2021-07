Siempre se ha hablado del gran parecido físico entre el cantante Ed Sheeran y la estrella de 'Harry Potter', Rupert Grint. Tanto es así, que el videoclip de la canción 'Lego House' que la estrella lanzó en 2011 fue protagonizado por el actor haciéndose pasar por él.

Ahora en una reciente entrevista Ed Sheeran ha revelado cómo consiguió que el actor apareciese en su vídeo como si fuera él, ya que al músico nunca le ha gustado actuar delante de la cámara.

Lo cierto es que Ed no estaba seguro de poder contar con Rupert para el papel, pero después de conocer al actor de Draco Malfoy, Tom Felton, lo "reclutó" para que lo ayudara. Sin embargo, el cantante ahora ha admitido que no fue tan fácil como una vez pensó.

Hablando en el podcast 'Normal Not Normal' de James y Oliver Phelps, los gemelos Weasley en la saga mágica, Sheeran confiesa:

"Nunca me gustó estar en mis vídeos musicales y solo salgo ahora realmente porque tienden a conseguir más visitas si estoy haciendo algo en ellos".

"Pero durante los primeros cuatro, cinco sencillos de mi primer álbum no estaba en los vídeos. Siempre dije que me gustaría que Rupert Grint me interpretase en un vídeo musical y era imposible hasta que Tom Felton me siguió en Twitter y tuiteó mi video", aseguraba. Ed ha comentado en alguna ocasión la cantidad de veces que le han confundido con el actor o le han hablado de 'Harry Potter' por la calle.

Draco Malfoy lo hizo posible

Sobre ese momento crossover, comenta: "Fue algo muy, muy grande. Nos pusimos en contacto y luego nos enviamos mensajes de texto desde allí. Un día le pregunté descaradamente, le dije: '¿Puedes hablar con Rupert y ver si haría el video?'", confiesa.

Además, Ed mencionaba que recientemente fue cuando Tom Felton le confesó que no fue tan fácil convencer a Rupert y su gente para que apareciese en el videoclip. "De hecho, me dijo el otro día que no estaba tan abierto como pensaba. Como si realmente tuviera que convencer al agente de Rupert de que esto era algo bueno", afirmaba.

Lo cierto es que el vídeo fue una revolución en su momento y ha acumulado casi 300 millones de visitas, así que seguro que ahora está orgulloso de haber dicho que sí a esta original propuesta.

