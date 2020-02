Eddie Redmayne confiesa que no quiere interpretar nunca a James Bond

A Eddie Redmayne le gusta más la magia que la violencia y el espionaje. Por eso, en una entrevista con Variety ha confesado que él no querría llegar a ser nunca el próximo James Bond. Al parecer, es un papel que al actor no le gustaría interpretar y con el que no estaría cómodo.

"Definitivamente no seré el próximo James Bond. No me gustaría nada verme en ese papel. Me encanta la saga y me gusta mucho ir al cine a ver a actores que admiro porque hacen cosas alucinantes. Es cierto que nunca se sabe qué te deparará la vida... pero en este caso creo que no va a suceder”, afirmaba el intérprete.

Además, Redmayne se atrevía a decir quién sería para él la elección perfecta para protagonizar la próxima película del Agente 007: "Me gustaría ver a Tom Hardy. Después de verlo en 'Origen' me pareció un tipo con mucha clase. Pero ¿están buscando siquiera un nuevo James? No lo sabemos, nadie lo sabe. A mí me encanta Daniel Craig".

Sea o no al final Tom Hardy el nuevo espía británico, nos alegramos de que Eddie Redmayne descarte la idea de interpretar este papel. A nosotros también nos gusta más relacionarlo con el mundo mágico, como el tímido y travieso Newt Scamander en 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'.