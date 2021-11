Se ha convertido poco a poco en uno de los actores con más renombre en el panorama Hollywood y es que Eddie Redmayne se ha ganado su fama a pulso. Ganador de un Oscar con 'La teoría del todo' y consagrado también en la saga de J.K. Rowling 'Animales Fantásticos'.

Aunque parece que el actor de 'Animales Fantásticos' no tiene muy claro uno de los papeles que le dio tanto. En 'La chica danesa' Eddie interpretaba a una mujer trans, Lili Elbe. Y este papel fue fantástico, tanto es así que le valió la nominación para el Oscar.

A pesar de todo lo bien que fue aquella película parece que Eddie tiene clara su postura al respecto y no parece que esté muy satisfecho con aquel papel que interpretó: "No, no cogería ese papel ahora. Hice la película con las mejores intenciones, pero creo que fue un error", cuenta en The Sunday Times.

Eddie termina con esta reflexión: "La mayor discusión que hay acerca de las frustraciones del reparto es porque muchas personas no tienen una silla en la mesa. Tiene que haber un reparto nivelado, de otra forma solo conseguiremos continuar con el debate".

Eddie Redmayne en 'La chica danesa' | Focus Features

'Animales Fantásticos 3' ya tiene título y adelanta su estreno

Después de toda la polémica que ha habido alrededor de 'Animales Fantásticos 3' y todos los retrasos que ha tenido por la crisis del COVID-19, parece que los fans al fin tienen una buena noticia.

Hace unas semanas se anunciaba de manera oficial el título de la tercera entrega de este spin-off de 'Harry Potter' y parece que uno de los personajes principales de la saga original podría ser clave. 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' será el nombre de esta tercera película.

Y esta no es la única gran noticia, ya que desde la cuenta oficial de la película han anunciado la fecha en la que llegará a los cines, siendo el 15 de abril la fecha señalada para su estreno en la gran pantalla.

Seguro que te interesa:

No es Hagrid: El personaje de 'Harry Potter' que Eddie Redmayne quiere que aparezca en 'Animales Fantásticos'