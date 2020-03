Eddie Murphy llora al recordar lo malas que son algunas de sus películas

Hacía mucho que no sabíamos nada de Eddie Murphy, pero ahora ha llegado por todo lo alto. El actor, que llevaba casi cinco años sin hacer una película, vuelve a la maquinaria de Hollywood con el estreno de 'Mr Crush' cinta en la que comparte protagonismo con la actiz Britt Robertson.

Murphy, en una entrevista que le ha concedido al medio estadounidense The Hollywood Reporter, ha explicado que ha estado alejado de los grandes papeles porque necesitaba un descanso. "Después de un tiempo la audiencia necesita un descanso, y tú también necesitas un descanso, todo se vuelve demasiado predecible", explica el intérprete.

Murphy también tiene que decir sobre su carrera, que cuenta con una de las películas más criticadas de la historia, Pluto Nash, que sólo recaudó 7 millones de dólares de los 100 que se invirtieron en su presupuesto. El actor ha explicado a Yahoo Movies que en el fondo él es consciente de que algunas de sus películas no son tan buenas.

Cuando le preguntaron qué películas le gustaba ver si quería llorar, el actor contestó lo siguiente: "'Pluto Nash', esa siempre funciona, siempre. Después me pongo 'Atrapado en un pirado', esa me deja siempre roto... y después, si realmente quiero llorar, me pongo 'Imagine'"

Aun así, el intérprete explica: "Yo veo las cosas con una manera distinta a la que lo ven los periodistas. En mi opinión, nunca he tenido una película mala o una película que no funcionara. Si yo hice una película, y ellos me pagaron una gran cantidad de dinero por ella, eso es la bomba. En mi casa celebramos 'Pluto Nash', no celebramos las navidades, celebramos el día de 'Pluto Nash'" explica el actor.

Eddie Murphy estuvo nominado al Oscar en 2006 por su papel en 'Dreamgirls' y no descarta volver a optar a la estatuilla. "Tengo ya una estantería preparada donde quedaría genial" bromea. "Esperaré, estoy sano y voy a quedarme por aquí algún tiempo. Y si al final no me lo dan, me esperaré a tener 90 años y que me lo den por estar tanto tiempo en este negocio", concluye bromeando.