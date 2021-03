Eddie Murphy explica por fin por qué ha estado tantos años sin trabajar en el cine

Eddie Murphy reinó en la década de los 80 como uno de los cómicos más reconocibles y desternillantes del mundo, pero en los últimos años el actor ha estado desaparecido en el panorama cinematográfico hasta ahora que ha estrenado 'El Rey de Zamunda', la segunda parte de una de sus películas más populares.

En la última parte de su carrera explotó una fórmula que terminó cansando a los espectadores con películas donde interpretaba a varios papeles distintos en la cinta como en 'El profesor chiflado', 'Vampiro en Brooklyn' o 'Bowfinger'. Pero, además de esto, gran parte de los críticos de cine estuvieron de acuerdo en que simplemente muchas de las últimas películas que realizó Murphy, simplemente, no eran buenas.

De esta forma a principios del 2000 el actor empezó a perder parte del carisma con el que había hecho reír a todo el mundo y su caché empezó a bajar. Pero fue tras recibir el premios Razzie al Peor Actor de la década en el años 2010 cuando el actor tocó fondo.

Así, ahora Eddie ha hablado sobre su "retiro" del cine y cómo vivió esta crisis profesional en una entrevista en el podcast 'WTF': "Estaba haciendo películas de mierda. Me decía: Esta mierda no es divertida. Me están dando Razzies. Los hijos de puta me han dado el Razzie al "peor actor de la historia". Así que pensé, tal vez es hora de tomarme un descanso", explica sobre cómo decidió parar de trabajar.

"Sólo iba a tomarme un descanso de un año, y de repente pasan seis años, y estoy sentado en el sofá, y podría sentarme en el sofá y no levantarme de él, pero no quiero que el último montón de mierdas que me vean hacer sean mierdas. El plan era hacer 'Dolemite', 'Saturday Night Live', 'El Rey de Zamunda', y luego volvería a ponerme de pie y ver cómo me sentía después. Al menos así sabrían que soy divertido", confiesa.

Seguro que te interesa:

Tráiler de 'El Rey de Zamunda, Eddie Murphy regresa a Nueva York 32 años después