Eddie Murphy es el actor menos rentable de Hollywood

La lista en la que no quisiera estar ninguno de los actores la publica la revista Forbes y se calcula valorando lo que cobró el actor o actriz por sus películas en los tres últimos años y lo que éstas recaudaron finalmente en taquilla. Así, encabeza el listado Eddie Murphy que, aunque fuera un revienta taquillas en los 80, ahora no levanta cebeza en términos de recaudación.

El que fuera protagonista de la exitosa saga 'Superdetective en Hollywood' resulta ahora el actor menos rentable por los resultados de sus dos últimos estrenos: 'Un golpe de altura' y 'Más de mil palabras'. Con estos dos filmes los estudios ganaron 2,30 dólares por cada dólar que pagaron al actor. Un mal megocio, según Forbes.

Le sigue en la lista la actriz Katherine Heigl, que, aunque convertida en una super estrella de la televisión por su papel en 'Anatomía de Grey', no consigue alcanzar el mismo éxito en el cine. Por cada dólar que pagaron a la actriz, los estudios se embolsaron 3,40 dólares, gracias a las entradas vendidas para ver algunas de sus películas como 'La Cazarrecompensas'.

Tener un Oscar bajo el brazo tampoco parece un seguro de éxito si nos fiamos de la lista de Forbes. Para la publicación, la laureada Reese Witherspoon es la tercera actriz menos rentable. La protagonista de 'En la cuerda floja' consigue recuperar 3,90 dólares por cada dólar que los estudios le pagan a ella.

Pese a ser una de las actrices más valoradas de Hollywood, parece que sus últimas elecciones no han sido muy acertadas, y entre ellas la revista señala 'Esto es la guerra' y 'Cómo sabes si....'

En cuarta posición encontramos a otra galardonada con la estatuilla dorada, Sandra Bullock. La protagonista de 'Speed' ha pasado de ser una de las actrices más taquilleras a convertirse en una de las que menos margen deja en taquilla pese a su elevado sueldo. Así, Forbes recoge que Bullock consigue 5 dólares para los estudios que la fichan, por cada dólar que le pagan.

Cerrando el 'top five' se sitúa Jack Black que hace 5,20 dólares en taquilla por cada dólar que él recibe de sueldo. Y es que el protagonista de 'Escuela de rock' no ha protagonizado últimamente taquillazos como el de 'The Holiday'. En los últimos años ha estrenado filmes como El gran año, que a duras penas han conseguido rentablizar su inversión.

Sarah Jessica Parker, la más rentable entre los menos rentables

De los puestos 6 al 10 vemos también a actores que en su día coparon los personajes protagonistas de las películas más taquilleras pero que últimamente no andan tan finos a la hora de escoger papeles. Empezando por Nicolas Cage que consiguió 6 dólares por cada dólar que recibió, seguido de Adam Sandler y Denzel Washington, que obtienen 6,30 dólares por dólar invertido en ellos.

En el penúltimo puesto, Ben Stiller, protagonista habitual de comedias románticas, que ahora atrae para los estudios 6,50 dólares por cada dólar que se embolsa. Y cerrando el top ten, otra que reventó las audiencias televisivas pero no consigue hacer lo mismo con las taquillas de cine: Sarah Jessica Parker.

La protagonista de 'Sexo en Nueva York' hace que los estudios que la fichan ganen 7 dólares por cada dólar que le pagan a ella. Pese a ser de las menos rentables está muy lejos del primero de la lista, Eddie Murphy, al que casi cuadruplica en margen de beneficio por sueldo cobrado.