"Le echo de menos": Así recuerda Amanda Seyfried a Bill Paxton, fallecido repentinamente en 2017

Amanda Seyfried sigue sin olvidarse de su compañero Bill Paxton, con quien compartió cinco magnificas temporadas en la serie 'Big Love'. El actor fallecía tristemente en 2017 después de sufrir unas complicaciones tras una cirugía cardíaca.

En la serie Bill Paxton interpretaba a Bill Henrickson, un hombre de familia algo atípico puesto que tiene que mantener a tres esposas y a nueve hijos, con sus respectivas casas. Amanda por su parte era una de las hijas de Henrickson y pudo compartir muchos momentos con el actor durante la serie.

Ahora la actriz ha subido una foto junto a Bill en su cuenta de Instagram para homenajearle tras cumplirse cuatro años desde su fallecimiento. La publicación estaba acompañada del siguiente mensaje: "Bill y yo", empieza escribiendo Amanda.

Y continúa: "Clasificar las miles de fotos que he guardado a lo largo de los años ha sido muy divertido, pero a veces encuentro una que me pone de rodillas. He tenido la suerte de conocer a este hombre y sentir su luminosa y cálida luz cuando hacía de su hija en 'Big Love'".

"Era una persona maravillosa y muy amado y le echo mucho de menos", termina escribiendo la actriz, quien no ha podido evitar emocionarse recordando a su compañero.

Cuatro años sin Bill Paxton

Bill Paxton dejó el mundo del cine de manera muy repentina y dejando un gran vacío en el mundo de la interpretación. De hecho, su fallecimiento se anunció unas horas antes de la gala de los Oscar de 2017. El actor falleció tras sufrir unas complicaciones después de haberse sometido a una cirugía para reemplazarle una válvula cardíaca, Paxton falleció 11 días después de aquella operación.

Bill ha tenido una gran carrera como actor, habiendo participado en grandes éxitos en taquilla como en 'Titanic', interpretando a Brock Lovett. Además también se le ha podido ver protagonizando otras películas como 'Twister', siendo Bill Harding o acompañando a Tom Hanks en 'Apolo 13', dando vida a Fred Haise.

Seguro que te interesa:

"Tengo pesadillas": Amanda Seyfried confiesa la importante película de su carrera que se arrepintió de hacer