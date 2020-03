El reboot de 'Power Rangers' ha celebrado su premiere en Hollywood y ha contado con todos sus actores involucrados, pero ha habido uno en particular que ha tenido una experiencia amarga.

El actor Jason David Frank, el Power Ranger verde original, ha sido "invitado" a abandonar la sala donde se estaba proyectando la película por primera vez.

El motivo no ha sido otro que su cameo, por así decirlo. Frank tiene un cameo junto a la ranger rosa original Amy Jo Johnson hacia el final del film, y el actor pensó que "quería tener la reacción de la audiencia" al verle aparecer en pantalla. Sin embargo, no pensó bien eso de sacar el móvil en un estreno mundial.

Como él mismo ha contado, "en cuanto apareció nuestro cameo seguridad me escoltó fuera por tener una cámara en la película. No pude ver el final de la película, porque seguridad estaba peleándose conmigo fuera y estaba intentando decirles, '¡Ese soy yo en la peli!' pero me dijeron '¡Dame el teléfono!'.

El cameo en cuestión es una escena de Frank y Johnson frente a una multitud durante el clímax del film de acción, aunque originalmente tenían uno diferente que finalmente se desechó.

La película se estrena en España el 7 de abril, así que ya sabes lo que no tienes que hacer si quieres permanecer en el cine...