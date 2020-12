Todos los easter eggs y guiños de 'Soul', la conmovedora película de Pixar de la que habla todo el mundo

Pixar persiste en su empeño por introducirse en el alma de aquellos que deciden sentarse a disfrutar de sus producciones. La compañía es una de las pocas que ha logrado mantener una identidad propia y un nivel óptimo en cada una de sus nuevas propuestas. La capacidad de reinventarse siempre ha sido uno de los lemas de la productora y parece que siguen comprendiendo la importancia de no abandonarlo.

Su última propuesta ha sido el largometraje 'Soul', y alegra saber que el nivel no solo no decae, sino que ofrece un renovado aire de madurez narrativa. De los creadores de 'Up' e 'Inside Out' llega una nueva película que indaga en algunas de las preguntas y los miedos más esenciales del ser humano.

Puede que estemos frente a la película más adulta de cuantas ha llevado a cabo la productora. 'Soul' toma de la mano al espectador y le conduce por una experiencia en la cual le garantiza un aprendizaje final. Cada ínfimo detalle está medido al milímetro, cada momento ofrece una perspectiva que dejará huella en la memoria.

La nostalgia, los sueños, o el amor vuelven a utilizarse como pequeños utensilios que poco a poco van excavando un delicado túnel hacia el alma del espectador, almas que nos unen a todos y que, por supuesto, son el motor principal de este proyecto.

Además, Pixar vuelve a ofrecer con 'Soul' una serie de nuevos easter eggs (huevos de pascua o guiños escondidos) solo aptos para los más observadores. ¿Los has encontrado? En el vídeo de arriba te los mostramos.

