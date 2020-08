"Es increíblemente sexy": Dylan Sprouse revela los motivos por los que decidió interpretar a Trevor en 'After. En mil pedazos'

El próximo 4 de septiembre se estrena en las salas de cine de nuestro país 'After. En mil pedazos', la película protagonizada por Josephine Langord y Hero Fiennes-Tiffin que continúa la historia amorosa de Tessa y Hardin.

Sin embargo, esta secuela cuenta con un nuevo y especial personaje que le pondrá las cosas muy difíciles a esta pareja, Trevor. El papel esta interpretado por Dylan Sprouse y el actor ha querido revelar los motivos por los que decidió darle vida.

"Lo primero y más importante de todo, es increíblemente sexy, así que eso está en el número uno de la lista. Trevor es un personaje que nunca he interpretado antes y, generalmente, me gusta coger papeles como este. Algo que me ponga un reto de una forma diferente o que me obligue a actuar como alguien que no soy en mi día a día".

"Esa es, probablemente, la gran razón y también porque, después de hablar con el reparto y el equipo, sabía que tendríamos un buen ambiente de trabajo. Estoy contento de formar parte de esto", ha dicho en el post de Intagram de la película.

