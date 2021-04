Justo cuando la saga de 'El corredor del laberinto' se había convertido en un fenómeno y su protagonista, Dylan O'Brien, en una estrella, un grave accidente lo paralizó todo.

Ocurrió en 2016 durante el rodaje de 'El corredor del laberinto: La cura mortal', cuando durante una escena de acción en una persecución de trenes el actor sufrió un accidente y fue trasladado de urgencia al hospital al ser arrollado por uno de los coches de acción tras una caída.

O'Brien tenía graves lesiones incluyendo rotura de huesos en la cara, conmoción y trauma cerebral. El joven estuvo durante meses recuperándose y pasó por diferentes cirugías.

Afortunadamente, Dylan pudo recuperarse e incluso volvió al trabajo para finalizar la película, cuyo estreno se retrasó varios años debido al incidente.

Ahora, el actor está promocionando otra película de acción, 'Love and Monsters', y ha hablado de su experiencia y por qué le siguen gustando las escenas peligrosas después de lo sucedido.

"Siempre será diferente, ¿sabes? Y en el buen sentido creo a estas alturas. He salido bastante bien de todo eso. He hablado sobre ello mucho, esto es algo que ha moldeado cómo pienso siempre las cosas. Está bien, porque tienes que protegerte de alguna forma en todo lo que haces. En el set es completamente una lección por la que creo que todos los actores jóvenes pasan de alguna forma a su manera, de aprender a cuidarte", asegura a ET Canada.

"Pero estas escenas de acción, siempre ha sido algo que me ha encantado hacer. Es muy divertido y es una gran parte de lo que estás haciendo y de lo que es la película. Le insufla vida. Aún las disfruto y siempre lo haré", admite.

Dylan da una sabia lección sobre no dejar que una mala experiencia acapare tu vida.

