Dylan O'Brien confiesa cómo volver a trabajar le ayudó a recuperarse tras el accidente que casi le cuesta la vida

El actor Dylan O'Brien acaba de superar los momentos más difíciles de su vida. Tuvo que ser hospitalizado durante el rodaje de 'El corredor del laberinto: La cura mortal' tras sufrir un horrible accidente en 2016.

Como resultado del accidente la producción de la película fue pospuesta casi un año, todo el tiempo que necesitó el actor para recuperarse de las heridas sufridas.

Dylan O'Brien, que ahora presenta 'American Assasin', se ha sincerado con The Hollywood Reporter sobre cómo trabajar en esta película le ayudó en su proceso de curación.

"Si, mirando hacia atrás, 'American Assassin' siempre significará mucho para mí por cómo me ayudó, porque fue lo primero que hice después de lo que me pasó. Fueron momentos difíciles y fue complicado envolver mi cerebro y encontrar la valentía para salir y hacerlo, pero ahora mismo no podría estar más agradecido de haberlo hecho".

A los fans les tocará esperar hasta febrero de 2018 para disfrutar de 'El corredor del laberinto: La cura mortal' y 'American Assasin' llegará pronto a los cines.