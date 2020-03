Dwayne Johnson zanja la polémica de su enfado con los actores de 'Fast and Furious 8'

Hace un par de días Dwayne Johnson subía a su cuenta personal de Instagram una publicación quejándose de sus compañeros de reparto masculinos en 'Fast and Furious 8', llegando incluso a llamarles "gallinas" y "cobardes". El otro protagonista de la saga, Tyrese Gibson, se unía a la polémica, saliendo en su defensa, confesando que no desvelaría el nombre del actor al que se refería La Roca, ni aunque no lo supiera.

Dwayne Johnson ahora ha querido zanjar el acalorado debate compartiendo una nueva publicación en Instagram con un tono mucho más calmando y agradeciendo el trabajo en equipo del reparto.

"Mi última semana de rodaje de #FastAndFurious. No hay algo así de grandioso que se haya conseguido en solitario... siempre es un trabajo en equipo", decía el actor. "Vosotros sabéis lo mucho que creo en la idea de trabajo en equipo. Eso significa respetar a todos, su tiempo y su valor cuando entran en el rodaje o se asocian con nuestra productora. Y como en cualquier equipo (que es una familia), habrá conflictos. Las familias tienen diferencias de opinión y creencias básicas fundamentales. Para mí el conflicto puede ser algo positivo cuando le sigue una gran resolución".

La Roca quería así quitarle importancia al asunto, "al final del día mis compañeros de #F8 y yo estamos de acuerdo en qué es lo más importante: realizar una película increíble para todo el mundo". Algunas fuentes han confirmado que los actores de la película tuvieron una reunión secreta y que la situación, desde entonces, se ha relajado bastante.

Como decía en su primera publicación el actor, habrá que esperar a ver la película para comprobar en qué escenas le hierve la sangre a La Roca y lo más importante, con qué actor masculino aparece. Aunque algunos rumores ya dejan caer que podría tratarse del otro protagonista de la saga, Vin Diesel.