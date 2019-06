Dwayne Johnson habla de la sangrienta escena gore que le han censurado en 'Hobbs and Shaw'

'Hobbs and Shaw' promete acción a raudales. El spin off de 'Fast and Furious' que tiene a los personajes de Dwayne Johnson y Jason Statham en la saga como protagonistas llega a los cines el 2 de agosto.

En este sentido 'The Rock' ha hablado sobre una escena en concreto que no ha pasado la censura. El actor estadounidense ha mostrado en su cuenta de Instagram parte del ensayo de una secuencia que no veremos tal y como se creó en la película.

"Detrás del escenario, un poco del salvajismo de 'Hobbs and Shaw' que tiene lugar en Samoa. Esta paliza estará en la película, pero desafortunadamente la escena en la que mordí el ojo del malo y lo escupí en la tierra no estará. La MPAA nos ha prohibido incluirlo porque era dermasiado violento", ha explicado Dwayne Johnson junto a la grabación.

Aquí puedes ver el vídeo en cuestión. ¿Tienes ganas de volver a ver a Dwayne Johnson y Jason Statham haciendo de las suyas? En la película también estarán Hellen Mirren, Idris Elba, Vanessa Kirby y Eiza González.

