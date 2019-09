Dwayne Johson se ha convertido en uno de los actores del momento. El intérprete acaba de estrenar del spin off 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw', se encuentra promocionando la segunda parte de la nueva saga 'Jumanji' y a punto de estrenar una nueva temporada de 'Ballers' en colaboración con HBO.

El actor no para de trabajar pero en medio de todos sus proyectos siempre saca hueco para mantener la relación con sus fans activa. Así, The Rock ha desatado la locura entre sus seguidores con una imagen donde ha abierto un gran debate. La mayoría de la gente le ha respondido si es capaz de comerse algo así, ya que ¡está vivo!

En el vídeo de la noticia te contamos de qué se trata.

····

Seguro que te interesa

¿Otro ataque a Vin Diesel? El mensaje envenenado de Dwayne Johnson en el día del cumpleaños de Paul Walker