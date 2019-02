Dwayne Johnson revela que Jason Momoa estará en 'Fast and Furious'

¿Te imaginas el poderío de Dwayne Johnson acompañado por el de Jason Momoa? Si alguna vez has soñado con verlos juntos, está más cerca de lo que crees.

En una de las publicaciones que The Rock ha hecho para promocionar su nueva película, 'Hobbs and Shaw', donde la cultura hawaiana es muy importante, un fan le ha preguntado por qué Jason Momoa no estaba vinculado a la película.

Para sorpresa de los fans, esto es lo que ha respondido Johnson:

"Yap Momoa y yo nos esforzamos mucho para que estuviese en esta película haciendo de mi hermano, pero su agenda estaba demasiado completa. En la próxima película de Hobbs estará seguro".

Con esta promesa The Rock parece haber dado la bienvenida oficial a Momoa a la familia 'Fast and Furious', solo unos días después de ofrecerle también un papel a Chris Hemsworth. ¿Quiere Dwayne Johnson coleccionar superhéroes?

