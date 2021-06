Dwayne Johnson revela cómo ha cambiado tras convertirse en padre de 3 hijas

La estrella de 'Jumanji', Dwayne Johnson, es padre de tres hijas. Las dos menores, Tia y Jasmine son las que ha tenido con su actual mujer, la cantante y compositora Lauren Hashian, mientras que Simone, de 19 años, es de su matrimonio con su ex pareja Dany García.

El actor tiene claro que son muchas cosas las que ha aprendido criando a sus hijas. En una reciente entrevista para el medio 'People', Dwayne asegura que lo más importante que ha descubierto es el "estar ahí".

"Puedes estar programado, como le pasa a tantos padres, para arreglar las cosas. Simplemente el tener una mayor capacidad de escucha y ser más tierno y amable realmente es lo que me dio esa habilidad para resolver cualquier tipo de problema, pero hacerlo 'con ellas', no resolverlo por ellas", aseguraba.

Durante este último año, a causa de la pandemia y todo lo que eso ha implicado, Johnson se mostró aún más agradecido por su "bendecida" vida.

"Fue un cambio radical para nosotros", admite. "Todos los días me levantaba y me vestía como si me estuviera preparando para ir a algún lugar. Quiero decir, con zapatos y todo. Eso me ayudó psicológicamente. Desde el punto de vista de la relación y el matrimonio, te das cuenta de que realmente tienes que hacerlo. Hay que estar atento a las reacciones y respuestas, porque la capacidad de paciencia comienza a comprimirse".

En su casa, sus hijas pequeñas son "muy revoltosas", así las define el actor. "A Lauren y a mí nos gusta criarlas en un entorno y una cultura donde no hay límites para la vida. Puedes hacer lo que quieras y puedes lograr lo que quieras. Sin embargo, se debe ser flexible con la forma en que llegamos allí".

El tatuaje de Dwayne que ha tardado más de 4 años en terminarlo

Dwayne lleva en uno de su bíceps un tatuaje que le ha costado más de 4 años terminarlo. Se trata de un tatuaje de un toro con el que ha tapado otro toro que llevaba mucho más pequeño: "La evolución del tatuaje del Toro está casi completa. Día 2 y tatuando más de 25 horas hasta ahora con mi hermano y especialista hiperrealista @yomicoart en mi sótano", mencionaba en una publicación en Instagram donde muestra el resultado.

El tatuaje comenzó a hacérselo en 2017. La Roca quiso mostrar su evolución personal en el tatuaje que lucía en su brazo, un toro mucho más simple al que ahora vemos: "La evolución del toro comienza con @nikkohurtado. He grabado este toro en mi ADN durante dos décadas. Mi núcleo. Humildemente, también se ha convertido en un símbolo de fuerza, resistencia, corazón, poder y desafío para tantas personas en todo el mundo. Me hice este tatuaje cuando era solo un niño. Ahora lo necesito para reflejarme como hombre", decía entonces.

