Dwayne Johnson publica el primer vídeo desde el set de rodaje de 'Jumanji' (y no será el último)

EL RODAJE COMIENZA CON POLÉMICA

Es de sobra conocido por todos que Dwayne Johnson no es capaz de contenerse a la hora de publicar cosas en las redes sociales: lo mismo te enseña lo mucho que le gusta recitar a Baudelaire en la ducha por las mañanas que su compra del sábado en Carrefour (bueno, eso igual no). Ahora que se encuentra en pleno rodaje de 'Jumanji', que comenzó esta semana, no ha podido reprimirse y nos ha enseñado qué tal va la cosa.