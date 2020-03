Dwayne Johnson planea enfrentarse con Superman en una nueva película de DC

¿Os imagináis cómo sería una pelea entre The Rock y Superman? Pues esta idea no es tan disparatada como pueda parecer, ya que Dwayne Johnson ha confirmado en una entrevista a Fandango que interpretará al super villano de DC Black Adam.

"Definitivamente va a suceder, seguro. Hemos tenido conversaciones con Geoff Johns y y gente de DC. La compañía está en un momento muy emocionante ya que está construyendo un gran universo. Tenemos una gran sorpresa para Black Adam que no puedo revelar y que está relacionado con cómo será presentado el personaje".

Pero lo más emocionante llegó cuando Dwayne fue preguntado sobre si podría haber un enfrentamiento entre su personaje y Superman.

"Un gran día, eso es lo que viene. Está dentro de las propuestas" reveló The Rock.

Y es que el actor subió el pasado mes de diciembre una imagen junto a Henry Cavill, intérprete encargado de dar vida al Hombre de Acero, junto a un enigmático mensaje. "Estamos emocionados con lo que nos deparará el futuro", publicó el actor en redes.

De momento Dwayne Johnson tiene pendientes los estrenos de 'Los vigilantes de la playa' el próximo 16 de junio, 'Jumanji: Welcome to the jungle' el 22 de diciembre y se encuentra rodando 'Rampage' que se estrenará el 20 de abril de 2018.

Por otro lado Superman regresará a la gran pantalla con 'La liga de la justicia' el próximo 17 de noviembre.