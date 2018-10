Dwayne Johnson se 'peta' más que nunca para la nueva película de 'Fast and Furious'

Dwayne Johnson se ha esforzado al máximo en el gimnasio para lucir un físico que no parece posible desde la perspectiva humana en la nueva película de 'Fast And Furious'.

Aunque el actor de origen hawaiano siempre ha tenido un aspecto fuera de lo común, lo cierto es que parece haber alcanzado un nuevo nivel en los últimos meses, como queda demostrada con la última imagen que ha subido a su cuenta de Instagram.

El intérprete del reboot de 'Jumanji' y que ha rodado recientemente 'Jungle Cruise' ha acompañado la imagen del siguiente texto: "117 kilos de actitud. Después de 18 semanas de dieta disciplinada y entrenamiento intenso, así estoy para rodar el spin off de 'Fast and Furious', 'Hobbs and Shaw'. Siempre se puede mejorar, pero no está mal para un Brahma Bull reparado quirúrgicamente cuyas lesiones siempre cuentan la historia".