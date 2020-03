Dwayne Johnson persigue a unos ladrones que intentaban robar en el set de 'Fast & Furious 6'

En ocasiones, los actores acaban somatizando los papeles que han de interpretar en sus películas. Algo parecido le ha pasado a Dwayne Johnson, también conocido como 'The Rock'.



Unos jóvenes se colaron en el set de rodaje de 'Fast and Furious 6' que se está llevando a cabo en Londres, para robar en las furgonetas y en las caravanas. Cuando Johnson les vió, les llamó la atención y les persiguió, huyendo estos despavoridos.



Es la segunda vez que Dwaye Johnson interpreta a Luke Hobbs. La primera ocasión fue en 'Fast Five', la anterior entrega, y ahora participa también en la sexta. El actor es Luke Hobbs, un agente del FBI.



El actor compartirá reparto también con los protagonistas de esta saga Vin Diesel y Paul Walker. Junto a ellos tres, volverán a estar también Michelle Rodríguez y Jordana Brewster, al igual que Gina Carano, Luke Evans y Sung Kang.



El intento de robo se ha quedado en un mero incidente que no ha trascendido en los planes de rodaje de la película que continuará en territorio inglés y en los estudios Shepperton. Una anécdota, eso sí, de película.