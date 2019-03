SEGURO QUE TE INTERESA...

La gran estafa detrás del reality show al estilo de 'Los Juegos del Hambre' que iba a celebrarse en Rusia

A Dwayne Johnson lo veremos convertido en el avatar de un videojuego en 'Jumanji: Welcome to the jungle', su próxima película, que acaba de estrenar el primer avance.

La cinta, que llega a los cines el 22 de diciembre, estará dirigida por Jake Kasdan y ha contado con cuatro guionistas, a saber Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Pinkner y Scott Rosenberg.