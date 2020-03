La nueva versión del clásico de aventuras cuenta esta vez en su reparto con Jack Black y Karen Gillan acompañando a The Rock, que no duda nunca en compartir a través de sus redes sociales momentos divertidos con el equipo. En la última foto que ha publicado, Dwayne Johnson ha demostrado cómo le toman el pelo a su "concentrado" director Jake Kasdan, mientras que no tiene reparos en llamar a su compañero Jack 'curvy' y 'creepy'. Pero también tiene caña para él mismo llamándose 'calvo'.

La continuación de la mítica película llegará el 18 de agosto de 2017.