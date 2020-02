Dwayne Johnson, irreconocible en la primera imagen de su personaje en la secuela de 'Jumanji'

La Roca está que no para. Después de terminar el rodaje de 'Fast and Furious 8', ya está metido de lleno en su nueva película, la secuela de 'Jumanji. El actor, en su cuenta personal de Instagram, ha publicado el primer vistazo de su personaje.

Con un estilo muy parecido al de Indiana Jones, Dwayne Johnson se viste de cazador para meterse en la piel del Dr. Bravestone. El actor, sin embargo, no luce, como es habitual, su cuerpazo en la imagen, algo que ya ha destacado escribiendo: "No sé dónde están mis pectorales". Será que su personaje no pisa tanto el gimnasio como él en la vida real.

El reparto de la secuela de 'Jumanji' lo completan Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas y el último fichaje, Karen Gillan. La película, que será un homenaje a Robin Williams, se estrena el 18 de agosto de 2017.