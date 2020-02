A Dwayne Johnson le han empezado a salir canas y no es donde esperabas

Es indiscutible que la HBO es la auténtica reina de la televisión. Desde el estreno de 'Oz', su lema "It’s no TV, its HBO" ha demostrado que los patrones establecidos están para romperse. Desde 'Los Soprano' hasta 'Juego de Tronos', el canal por cable estadounidense parece tener como meta seguir superándose. La calidad y la minuciosa construcción de las tramas de sus producciones son la marca de la casa, aunque de vez en cuando se salga de sus propios límites con series como 'Entourage' o 'Ballers', comedias de media hora mucho más cercanas a un público menos paciente.

Así pues, Dwayne Johnson aprovecha el estreno de la tercera temporada de 'Ballers' para agradecer a los fans en Instagram el reconocimiento que ofrecen a su serie. La premiere arrancó tan bien que se convirtió en la mejor emisión de corta duración de HBO desde la season finale de 'Entourage'. Pero no solo eso, sino que el segundo capítulo ha conseguido mantener el nivel establecido.

Pero en este vídeo de agradecimiento nos es imposible no fijarnos en el nuevo estilo de 'The Rock'. El héroe de acción se ha dejado una curiosa barba que no habíamos visto hasta el momento. Tanto es así que el mismo actor ha dado explicaciones. La próxima semana dará comienzo el rodaje de 'Skyscraper', la próxima película de Johnson en la que interpretará a un seguridad de rascacielos que se enfrentará a cualquier peligro que se le presente. La película llegará a los cines el próximo verano.

Dwayne 'The Rock' Johnson parece estar viviendo uno de sus mejores momentos en el cine. Desde su incorporación a la saga 'Fast and Furious', su fama no ha dejado de crecer y parecen salirle proyectos hasta de debajo de las piedras. ¿La próxima? Irse a la jungla de Jumanji a pelear contra cualquier estampida que le tenga preparado el juego.