¿Qué ha pasado? Dwayne Johnson revela que no estará en 'Fast and Furious 9'

Dwayne Johnson se ha convertido en uno de los pilares de la saga 'Fast and Furious', pero al parecer la próxima entrega, 'Fast and Furious 9', no contará con él.

El actor está muy emocionando preparando el estreno de 'Hobbs and Shaw', el spin-off de la franquicia, pero a los fans les ha cogido por sorpresa descubrir que no estará en la nueva entrega de la saga original.

"El plan siempre ha sido que el universo de Fast and Furious se expanda. Ahora mismo, no estamos en 'Fast 9' porque ya están empezando a rodar. Pero quién sabe, en 'Fast 10' o más adelante, nunca se cabe. Porque mira, al final del día, la verdad es que hay asuntos pendientes entre Hobbs y Dom. No han acabado", confesaba Johnson.

Tras este jarro de agua fría, los fans no han tardado en relacionar sus palabras con la disputa en la vida real que han tenido Vin Diesel y Dwayne Johnson. ¿Habrá tenido algo que ver? ¿Tienen Diesel y The Rock asuntos pendientes también?

