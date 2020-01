El pasado miércoles fallecía Rocky Johnson, excampeón de la WWE y padre del actor y también luchador Dwayne Johnson.

The Rock se dirigió a su padre en una desgarradora carta que publicó horas después en redes sociales, y ahora ha demostrado que nunca se olvida de su conexión con sus millones de fans publicando un íntimo y vulnerable vídeo contando cómo se enfrenta a esta dura pérdida y lo que le hubiera gustado decirle a su progenitor si no hubiese sido tan rápido.

"Es difícil expresar lo agradecido que estoy por todo vuestro amor, mana y apoyo. Mi familia y yo os lo agradecemos. Ve a abrazar fuerte a tus seres queridos, mientras puedas. Os quiero", añadía como mensaje el actor junto a un emotivo vídeo:

"Quería parar en este bendecido domingo para dar las gracias a todos. Me siento muy agradecido por la oleada de amor y apoyo que hemos recibido mi familia y yo.

Como sabéis, perdí a mi viejo hace un par de días. En un parpadeo. No pude despedirme y daría lo que fuera ahora mismo por poder darle un beso y un abrazo antes de que cruzara, y decirle gracias, te quiero y te respeto.

Pero así es la vida, y sé que muchos entendéis este dolor. Muchos queríais saber qué le pasó, así que...

Llevaba un tiempo encontrándose mal, pasando por un catarro, una infección. Y el martes sufrió una trombosis venosa profunda, que es básicamente un coágulo de sangre en la pierna. Se rompió y viajó por su cuerpo hasta que colapsó sus pulmones y murió rápidamente de un paro cardíaco súbito.

Mi pregunta fue si había sufrido, y el forense me aseguró que fue muy rápido. Eso me ha consolado mucho, aunque no haya podido despedirme de él, porque había estado viviendo con dolor durante mucho tiempo, así es la vida de después de un luchador de esa época. Así que me hace feliz que ya no esté sufriendo".

La estrella de Hollywood ha terminado repitiendo a todos sus seguidores que quieran mucho y muy fuerte a sus familiares porque nunca se sabe qué puede ocurrir.

