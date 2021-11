Dwayne Johnson explica por qué hace pis en botellas de agua cuando entrena

Dwayne Johnson nunca ha dejado de sorprendernos con los entrenamientos tan intensos a los que se ha sometido para preparar algunos de sus papeles. De hecho, para 'Black Adam' La Roca se puso al límite para lograr los músculos que quería para el personaje de DC.

La Roca lleva muchos años entrenando y ya tiene una rutina para realizar sus ejercicios muy clara. Pero parece que a estos hábitos de entrenamiento el actor tiene una costumbre que no hemos visto en otros programas para ponerse en forma.

En una entrevista para 'Esquire', Dwayne ha confesado que durante sus entrenamientos ir al baño puede suponer un problema, aunque ha sabido solucionarlo: "Normalmente estoy muy hidratado", empieza explicando.

Para después soltar que cuando hace ejercicio hace pis en una botella: "Hago pis en mis botellas de agua, pero permítanme darle contexto a eso", apunta. "No es una botella de agua que he comprado únicamente para el agua que lavas y limpias cuando terminas de usarla. Son botellas que ya no uso".

Para después explicar: "Por lo general, los gimnasios en los que hago ejercicio no tienen baño porque son el paraíso del hierro. Son simplemente calientes, sudorosos y sucios"

Y para terminar cuenta su secreto: "Pero necesito ir mucho al baño. Bueno, puede que no mucho, pero un par de veces durante el entrenamiento tengo que ir al baño. Así que lo que hago es romper una botella".

Parece que La Roca no tiene tiempo ni para ir al baño cuando está en un entrenamiento y quien sabe si este método tan atípico sea el secreto de su fuerza sobrehumana.

¿Volverá Dwayne Johnson a 'Fast and Furious'? Vin Diesel ya prepara su regreso

La pelea entre Dwayne Johnson y Vin Diesel es algo que viene de muy lejos, pero que La Roca decidiese continuar en solitario con su personaje en la franquicia 'Fast and Furious' fue la gota que colmó el vaso.

Desde hace mucho los fans sueñan con una reconciliación entre los dos para que Dwayne regrese a la saga original. Y parece que esto podría ocurrir después de la última publicación de Vin Diesel en su Instagram. Todo apunta a que hay bandera blanca.

Diesel subía una foto junto a Dwayne y la acompañaba con este mensaje: "El momento ha llegado. El mundo está esperando el final de 'Fast 10'. Y como sabes, cuando mi hijo habla de ti en casa, se refiere a ti como tío Dwayne. No hay unas vacaciones que pasen sin que vosotros nos mandéis vuestros mejores deseos..."

Y continúa: "Pero el momento ha llegado. Tu legado te aguarda. Te dije hace años que cumpliría mi promesa a Pablo. ¡Juré que llegaríamos y mostraríamos el mejor final de Fast que llegará con la décima entrega! Digo esto lleno de amor... pero tienes que aparecer".

Diesel concluye escribiendo: "No abandones la franquicia ya que todavía tienes un rol muy importante que cumplir. A Hobbs no lo puede interpretar otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y puedas lograr tu destino".

Seguro que te interesa:

¿Está retando a Henry Cavill? Dwayne Johnson revela cómo Black Adam derrotará a Superman: "Solo uno matará al otro"