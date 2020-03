Dwayne Johnson, emocionado al conocer al niño que salvó la vida a su hermano gracias a una de sus películas

Tras salvar la vida a su hermano de 2 años en la piscina, Jacob O'Connor fue invitado al set de 'Skyscraper' por el mismísimo Dwayne Johnson. La historia de este niño dio la vuelta al mundo, pero cuando el ex-luchador de la WWE se enteró de que evitó que su hermano pequeño muriera ahogado al hacer la RCP gracias a 'San Andreas', no lo podía creer. Johnson se rindió ante la heroicidad del niño y quiso recompensar su actuación.

'The Rock' ha demostrado que lo prometido es deuda y la familia O'Connor ha viajado a Canadá para conocer a la estrella de 'Fast and Furious'. El actor sigue sin salir de su asombro y vuelve a destacar la heroicidad de Jacob compartiendo un nuevo vídeo en su cuenta de Instagram. "Aquí estamos y ahora sonríe", comienza afirmando Dwayne Johnson, apelando a la timidez del niño, que sin duda estaría impactado al conocer a una de sus estrellas favoritas.

Pero Jacob no fue el único en salir impactado del set, el propio actor afirma que se emocionó cuando vio la camiseta del niño, la cual traía el logo de Johnson y una imagen suya con sus dos mascotas a las que rescató en su día. "No fue la imagen de Brutus lo que me emocionó, fue el hecho de que este héroe de 10 años tenga un corazón tan grande como para poner a nuestras mascotas en su camiseta después de salvar la vida a su hermano de dos años".

Sin duda ha sido una gran recompensa para la actuación de Jacob. Cualquier niño ha soñado con conocer a su ídolo, y Dwayne Johnson sabe que estaba en su mano premiar al joven héroe. Pero finalmente ha sido 'The Rock' el primero en estar agradecido. Agradecido por conocer a alguien tan especial y por "ser la persona que todos aspiramos a ser".