Dwayne Johnson propone a Chris Hemsworth salir en 'Fast and Furious' y su respuesta no tiene desperdicio

Dwayne Johnson ha vuelto a sacar su lado menos modesto, para retar al mismísimo Dios del Trueno de Marvel. Parece que Thor tiene nuevos problemas que añadir al chasquido de Thanos. Con un martillo en la mano, The Rock ha retado al personaje de Chris Hemsworth a aparecer en una película de 'Fast and Furious' en la presentación del programa 'The Titans Games' de la NBC.

Para rematar su discurso, después de la emisión en directo, el intérprete ha compartido el momento desde su cuenta de Twitter junto al texto: "Me especializo en ideas grandes y locas para que el mundo las disfrute. Una película del Dios del Trueno Chris Hemsworth contra este gran moreno, calvo, bebedor de tequila y tatuado. ¿Estáis listos para verlo? #ThorMuerdeElPolvo #BoxOfficeGold Voy a llamar a Kevin Feige para que esto ocurra".

A este mensaje, los fans del Universo Cinematográfico de Marvel y de la saga de coches más famosa de la gran pantalla reaccionaron eufóricos en la red social ante la idea de este loco crossover. Aunque para ello, Johnson tendría que cambiarse de bando, ya que muy pronto le veremos como Black Adam en la próxima película de DC, 'Shazam'.

Lo mejor, es que Chris Hemsworth ha respondido en Twitter a su propuesta, con una tercera película que añadir al crossover. ¡Dale al play para conocer su maravillosa respuesta!

Seguro que te interesa:

Groot en realidad no se llama Groot y su verdadero nombre ya nos lo han dicho