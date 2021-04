Dwayne Johnson abre las puertas de su nueva mansión, la más grande de Beverly Park

Dwayne Johnson es actualmente uno de los actores más exitosos de todo Hollywood, además de ser de los mejores pagados. Junto a su querida esposa Lauren Hashian con la que comparte 2 hijas, Jasmine y Tiana, la estrella ha decidido cambiar de vecindario y comprarse una mansión en North Beverly Park, una de las zonas más caras y exclusivas de Los Ángeles, California.

Según informa New York Post, la propiedad, considerada la más grande del inconfundible barrio, antes había sido del rockero Alex Van Halen, quien la construyó en 1993, razón por la que una de las habitaciones estrella es el estudio profesional de grabación.

Luego pasó a ser del actor y comediante Paul Reiser ('Stranger Things'). Y ya en manos de La Roca, el campeón de la WWE tendrá que empezar a conocer a los vecinos de la zona, entre ellos están: Denzel Washington, Eddie Murphy, Sofía Vergara, Sylvester Stallone o Rod Stewart, entre muchos otros.

La venta se concretó la semana pasada, pero no ha sido hasta ahora que se ha dado a conocer la identidad del millonario comprador.

La finca privada parece en sí un complejo turístico como puedes ver aquí . Y es que no le falta ni un solo detalle, 6 habitaciones, piscina, pista de tenis y hasta sala de cine y de música. Para hacerse con ella Johnson ('Fast and Furious') ha tenido que desembolsar de su bolsillo un total de 27,8 millones de dólares, lo que son más de 23 millones de euros. Además el actor puso en enero a la venta su multimillonaria finca en las afueras de Atlanta, todo indica que el actor no para de intentar crecer en sus negocios inmobiliarios.

