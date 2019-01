Dwayne Jhonson asume "toda la responsabilidad" del fracaso de la película de 'Los Vigilantes de la Playa'

Todavía tendremos que esperar al 21 de enero para conocer las nominaciones de los famosos premios Razzie, también conocidos como los Golden Raspberry o anti-Oscars. Sin embargo, parece que no todas las frambuesas doradas del 2017 habían llegado a sus premiados.

El actor Dwayne Johnson no ha recibido hasta ahora el galardón que aceptó en marzo de 2018 a través de Twitter, en la categoría "So Bad You Loved It" por 'Baywatch', el reboot cinematográfico de 'Los vigilantes de la playa'.

Debido a los nuevos proyectos que La Roca prepara para este año, el actor no ha pisado su casa en meses. En su vuelta a casa, Johnson se ha encontrado con su Razzie, por el que ha dado las gracias desde su cuenta de Instagram.

"Gran regreso a casa para mí. Después de meses fuera de casa debido a la grabaciones, vuelvo a casa para ver estos sorprendentes regalos de Navidad esperándome en la oficina", ha escrito el actor en Instagram.

En la publicación, aparecen el Golden Raspberry, su certificado de autenticidad y un póster de Disney por "los más de 5 millones de ventas mundiales de la banda sonora de 'Vaiana'", el actor ha dado las gracias por ambos premios, haciendo especial incapié en el razzie.

"Un dulce y pequeño Premio Golden Razzie por hacer 'Baywatch'. Clasificada como - Una película tan podrida y de mierda, que realmente te encantó", explica La Roca en su publicación, a lo que también ha añadido; "Oye, asumo toda la responsabilidad por la (emoticono de una mierda), así que dame un puñetazo en el "kisser" por ello".