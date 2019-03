Las duras confesiones de Uma Thurman sobre Quentin Tarantino y Harvey Weinstein

Tras salir todo el escándalo de los abusos sexuales realizados durante décadas por parte del productor Harvey Weinstein muchos estaban esperando el relato de la actriz Uma Thurman, pues fue el magnate de Hollywood quien produjo películas suyas como la mítica 'Kill Bill'.

Entonces, Uma solo se limitó a decir que tenía "algunas razones para estar enfadada" pero ha sido hasta ahora que ha desvelado todo lo que ha sufrido durante estos años. Thurman ha concedido una extensa entrevista para 'New York Times' donde además de revelar que fue violada cuando tenía 16 años por un actor 20 años mayor que ella también ha relatado el horror que vivió junto a Weinstein y Tarantino.

Al principio de su relación con Harvey Weinstein la actriz no temía al productor porque mantenían una buena relación: "Le conocía muy bien antes de que me atacase. Él solía pasar horas hablándome sobre distintos materiales y haciendo cumplidos sobre mi mente y validándome. Posiblemente eso me hizo pasar por alto las señales de advertencia", empieza diciendo.

Y continúa describiendo un hecho que sucedió un día en el que todo empezó a cambiar: "No me sentí amenazada. Pensé que estaba siendo idiosincrásico, como si fuese tu excéntrico y maleducado tío. [Me dijo que le siguiera por] los vestíbulos para que pudiésemos seguir hablando. Así que le seguí a través de una puerta y era una sauna. Estaba ahí de pie con mi ropa de cuero -botas, pantalones y chaqueta-. Hacía mucho calor y me dijo: 'Esto es ridículo. ¿Qué estás haciendo?'. Él estaba tan nervioso y enfadado que saltó y salió corriendo".

Hasta que un día en un hotel de Londres abusó de ella sexualmente al agarrarle de la cabeza e intentar forzarla: "hizo todo tipo de cosas desagradables". Después de este incidente Weinstein le envió un ramo de flores y la llamó para hacerle proposiciones profesionales por lo que tuvo una reunión con él en la que ella le dijo: "Si le haces a otras personas lo que me hiciste a mí perderás tu carrera, tu reputación y tu familia. Te lo prometo".

La actriz siguió trabajando con Miramax aguantando al magnate en entornos supervisados y dando por hecho que "había envejecido hasta quedarme fuera de su rango de acoso".

Pero ha sido las declaraciones que ha hecho en contra del director Quentin Tarantino lo que más ha llamado la atención, pues para el cineasta ella fue su musa durante una de sus épocas más brillantes.

Durante el festival de Cannes de 2001 Tarantino le dijo a Uma que si seguía evitando a Harvey 'Kill Bill' podría estar en peligro. Momento en el que Thurman le recordó que había abusado de ella a lo que Quentin dijo: "¡Oh! Pobre Harvey, intentando estar con chicas que no puede tener', a saber lo que se dijo a sí mismo, ¿quién sabe?".

Pero su decepción con Tarantino no queda ahí. Y es que todo empeoró tras el accidente de coche que Uma Thurman tuvo durante el rodaje de una escena de 'Kill Bill' y que ella no quería rodar por no verla segura: "Quentin vino a mi trailer y no quería escuchar un no, como cualquier director. Estaba furioso porque estaba costándole mucho tiempo, pero yo estaba asustada. Me dijo «Te prometo que el coche está bien. Es una carretera recta. Tienes que alcanzar los 65 kilómetros por hora porque si no tu pelo no ondeará como debe y te haré repetirlo»... Era una trampa mortal. El asiento no estaba sujeto como debía, no era una carretera recta y estaba llena de arena".

Minutos después la intérprete tuvo el accidente: "El volante me presionaba la barriga y mis piernas estaban atascadas debajo de mí. Sentí un dolor abrasador y pensé «no voy a volver a andar». Cuando salí del hospital con un collarín, mis rodillas dañadas y una contusión quise ver el coche, estaba muy enfadada. Tuve una tremenda pelea con Quentin y le acusé de haber intentado matarme. Se enfadó mucho porque, supongo que comprensiblemente, el no sentía que hubiese intentado algo así".

Para terminar diciendo: "Weinstein me acoso sexualmente, pero no intentó matarme".