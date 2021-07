La dura crítica de Blake Lively a los paparazzis tras un episodio vivido con sus hijas

El viernes pasado, Blake Lively se convertía en noticia por pasear con las hijas que tiene junto a Ryan Reynolds. En las fotos que llegaron a los medios, la actriz parecía mostrar toda una habilidad para llevar a las tres a vez, dos en un carrito carrito doble con tan solo una mano y otra en el brazo restante. Pero, Lively ha utilizado sus redes sociales para hacer que el tono del suceso cambie, puesto que no tiene nada de entrañable.

"Editan juntos estas imágenes para que parezcan que estoy saludando felizmente. Pero eso es engañoso", escribió Blake Lively. "La verdadera historia es: mis hijas estuvieron siendo acechadas por un hombre todo el día. Saltando. Y luego escondiéndose", añadió la actriz.

Incluso terceros intentaron hacer algo: "Un extraño en la calle le llamó la atención porque era muy molesto". Ella explicó que intentó "acercarse tranquilamente" a ese fotógrafo, que "huiría" antes de reaparecer para "saltar de nuevo en la siguiente manzana".

"¿Dónde está tu moralidad aquí? Me gustaría saberlo. ¿O simplemente no le importa la seguridad de los niños?", preguntó retóricamente la actriz, que también contó cómo pudo hablar con otros fotógrafos, que sí accedieron a no fotografiar a sus hijas si posaba para ellos individualmente.

"Por favor, dejad de pagar a hombres creciditos para que se escondan y persigan niños", añadió, para terminar con un "Venga ya, avanzad con los tiempos" en ese momento.

Puesto que, al comprobar que eran varios los sitios que continuaban compartiendo las fotos como algo divertido, Lively ha hablado aún más en Instagram, y puedes ver el Storie en el vídeo de arriba: "Sí, soy una mamá increíble. Pero nadie sostiene a un bebé en un brazo mientras empuja un cochecito doble, CON UNA MANO, con una niña de 4 años y una niña de 6 años dentro del cochecito a menos que se encuentren en un escenario amenazante. No soy tan impresionante. Quiero decir, si eso no te dijera todo...", terminaba su storie.

