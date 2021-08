La dura conversación de John Travolta con su hijo de 10 años tras la muerte de su mujer, Kelly Preston

John Travolta no ha pasado por momentos fáciles durante este último año y aunque no haya sido para mucha gente, a John se le ha complicado especialmente. El actor de 'Grease' perdía a su mujer Kelly Preston, con quien estuvo casado casi 29 años, en julio del año pasado después de estar dos años luchando contra un cáncer de mama.

John ha compartido en alguna ocasión cómo ha vivido esta situación tan complicada, pero ahora el actor ha contado lo que le explicó al menor de sus hijos después del fallecimiento de su esposa, quien estaba algo asustado después del triste fallecimiento de su madre. Por suerte John pudo estar ahí para explicarle lo que es la vida y la muerte en la vida: "Me dijo una vez, 'Porque mamá ha fallecido, tengo miedo de que tú también te vayas', explica Travolta en el programa de Kevin Hart.

Y continúa: "Y yo le dije, 'Bueno, eso es algo muy diferente', y entonces le expliqué las diferencias entre mi vejez y la de su madre. Y le dije, '¿Pero sabes Ben? Siempre te ha gustado la verdad y yo te diré la verdad de la vida. Nadie sabe cuando se irán o cuando se quedarán. Tu hermano nos dejó con 16 años, demasiado joven. Tu madre se fue a los 57 y eso es muy joven, pero ¿Quién se queda?'".

"'Yo mismo podría morir mañana. Así que vamos a mirarlo como parte de la vida. Nunca se sabe exactamente. Así que lo mejor que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros mismos mientras intentamos vivir lo máximo posible'", termina contando John.

John Travolta y su famoso baile con Lady Di

John Travolta no solo es fue uno de los grandes actores de Hollywood, sino que ha vivido momentos únicos fuera de la gran pantalla. El actor tuvo la suerte de estar presente en un cuento de hadas en la Casa Blanca, cuando él mismo pudo bailar con la Princesa de Gales.

Y John ha revelado cómo surgió este momento mágico: Sobre las diez de la noche, Nancy Reagan me da un golpecito en el hombro y me dice, 'La princesa, su fantasía es poder bailar contigo. ¿Bailarías con ella esta noche?' Y yo dije, 'Pero por supuesto, pero ¿Cómo lo hago?' Y ella me dijo, 'a media noche vendré a cogerte y te llevaré con ella y después le preguntas si quiere bailar contigo".

Después explica cómo le pidió salir a bailar: "Me miró y le dije, '¿Te importaría bailar conmigo?' y me dijo que sí. Cogí su mano y la sala entera estaba vacía. Bailamos unos 15 minutos".

