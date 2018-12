La dura confesión de Jennifer Aniston sobre su infancia que le ha marcado de por vida

Jennifer Aniston presenta 'Dumplin', la nueva película que Netflix estrenará el 7 de diciembre. En el nuevo filme, dirigido por Anne Fletcher ('La proposición'), la actriz interpreta a una antigua "reina de la belleza" obsesionada con la perfección física. En una entrevista con The Sunday Telegraph, la intérprete californiana ha confesado que la personalidad superficial de su personaje le recuerda mucho a la de su madre.

La relación entre la modelo y actriz Nancy Dow con su hija nunca fue buena. "Ella era modelo y todo se centraba en cómo se veía y cómo era yo", ha argumentado la actriz en la entrevista. "Le importaba muchísimo su aspecto y su imagen. Pero también el mío".

Sobre su infancia, la actriz tampoco guarda buenos recuerdos de su figura materna."No fui la niña modelo que ella hubiese esperado y eso fue algo que siempre me acompañó", ha explicado la intérprete de 49 años."Era muy rencorosa. Se guardaba cosas que a mí me parecían tonterías".

Nancy Dow, publicó un libro sobre su hija en 1999. Por esa época, Aniston interpretaba el papel de Rachel en 'Friends', y empezaba a cosechar una gran fama. Titulado, 'From Mother and Daughter to Friends' (De madre e hija para los amigos), la madre de la intérprete trató todo tipo de temas personales sobre su hija, desde algunas anécdotas sobre su dura infancia, a una lista de todos los fracasos amorosos y matrimoniales por los que había pasado la actriz. Este tipo de acciones, que no contaron con el consenso de Aniston, convirtieron a Nancy en persona non grata para la boda con Brad Pitt.

Este viernes podremos ver en la interpretación de Jennifer Aniston, un reflejo de la personalidad de Nancy Dow a la que se ha referido la actriz.