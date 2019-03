La dura carta del actor Irrfan Khan, que se encuentra luchando contra un extraño cáncer: "Me he rendido a lo que pase"

Irrfan Khan reveló hace apenas unos meses que padecía de cáncer neuroendocrino de alto grado, un tipo de cáncer poco común con un difícil tratamiento.

El actor de cintas como 'La vida de Pi', 'Slumdog millionaire' y 'Jurassic World' ahora reside en Londres donde está recibiendo tratamiento. Khan ha querido compartir con sus seguidores cómo se siente en su batalla contra el cáncer con una carta en Times of India.

"Yo confío, me he rendido independientemente de lo que pase, sin importar a dónde me lleva, en ocho meses, en cuatro meses o en dos años".

Khan afirma que, después de comenzar el tratamiento, "debido a la falta de casos de estudio" para este tipo de cáncer, "la imprevisibilidad del tratamiento fue más. Yo era parte de un juego de prueba y error".

"Entre el juego de la vida y el juego de la muerte, solo hay un camino. En un lado, el hospital. En el otro, un estadio. Como si uno no fuera parte de nada que pueda reclamar certeza, ni el hospital ni el estadio. Eso me golpeó con fuerza".

"Por primera vez, he sentido lo que de verdad significa 'libertad'. Lo sentí como un logro. Como si estuviese saboreando la vida por primera vez, su lado mágico. Mi confianza en la inteligencia del cosmos se hizo absoluta. Siento como si hubiera entrado en cada una de mis células.

El actor aprovechó también para agradecer el cariño a sus seguidores. Aquí puedes leer la sincera carta completa.