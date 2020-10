'Dune' también retrasa su estreno: La película con Timothée Chalamet y Zendaya llegará mucho más tarde de lo esperado

El de 'Dune' sería el enésimo atraso en el calendario de blockbusters (superproducciones) de Hollywood, del que ha informado la web Collider, y llega solo tres días después de que 'Sin tiempo para morir', la nueva cinta de James Bond, también renunciara a 2020 al fijar su estreno el 2 de abril de 2021.

Nominado al Oscar por 'Call Me by Your Name' (2017), Chalamet es solo uno de los alicientes de un reparto repleto de figuras en el que aparecen Javier Bardem, Óscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård y Charlotte Rampling. La cinta ahora se estrenará en octubre de 2021, retrasando también a su vez 'The Batman', también de Warner Bros., que pasa a 2022.

El retraso de 'Dune', previsible por el ambiente en Hollywood pero sin duda una nueva mala noticia para la industria, vacía aún más el calendario para lo que resta de año y en el que prácticamente ya no quedan grandes estrenos.

Por ahora resisten 'Soul', cinta de Pixar que debería estrenarse en noviembre pese a que muchos rumores la colocan ya en la plataforma digital Disney+; y 'Wonder Woman 1984', que ya acumula tres retrasos (de junio a agosto, de agosto a octubre, y de octubre a diciembre).

La noticia del retraso de 'Dune' coincidió, asimismo, con otra mala señal para el futuro inmediato de la gran pantalla ya que Regal, la segunda cadena de cines más grande de Estados Unidos, confirmó hoy que esta semana cerrará todas sus salas de manera indefinida, ya que la pandemia y la situación de Hollywood hacen inviable su negocio.

